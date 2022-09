Impatto incredibile per Khvicha Kvaratskhelia nel campionato italiano. Il georgiano nelle prime sette gare ha collezionato 4 gol e 1 assist con la maglia del Napoli. Una partenza con i fiocchi, che gli ha portato anche un premio. Kvaratskhelia, infatti, ha ricevuto il premio come calciatore del mese AIC di agosto 2022. Votato dai calciatori professionisti di Serie A, B e C, ha vinto con il 68% delle preferenze. Assieme all’ormai tradizionale premio, all'attaccante del Napoli è stata consegnata anche una figurina speciale dipinta a mano dall’artista Simone Tribuiani.