In casa Napoli, tiene banco il retroscena riguardante l’arrivo di Aurelio De Laurentiis negli spogliatoi del Maradona, nel match poi pareggiato contro il Milan. Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, prima della gara, il presidente partenopeo aveva anche promesso ai suoi giocatori un premio in caso di vittoria. Negli spogliatoi, invece, avrebbe parlato con Garcia in disparte e con qualche giocatore.