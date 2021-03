Gattuso piano piano inizia a ritrovare giocatori infortunati. Per Milan-Napoli dovrebbe rientrare Lozano andando in panchina dopo un mese di stop. Però ecco che il tecnico calabrese perde un altro pezzo per strada.



Ieri Amir Rrahmani ha accusato un risentimento muscolare. Avrebbe dovuto giocare lui di fianco a Koulibaly contro il Milan, ma salterà la trasferta di San Siro e anche quella dell'Olimpico contro la Roma. Così ecco che Gattuso studia delle alternative: Manolas non dà ancora garanzie per essere lanciato dal 1', così Maksimovic diventa il primo candidato. L'altra opzione prevede Di Lorenzo centrale con Hysaj e Mario Rui sulle fasce. Lo riporta il Corriere dello Sport.