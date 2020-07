Il Napoli ha come obiettivo numero uno Victor Osimhen. L'attaccante del Lille è stato anche in città ed ha incontrato sia De Laurentiis che Gattuso. La trattativa prosegue e presto potrebbe diventare un giocatore azzurro.



C'è chi ha parlato di visite mediche imminenti, già fissate per domani. Ma a quanto pare non sarà così e per vedere Osimhen in maglia azzurra bisognerà aspettare ancora un po'. Proprio come sottolinea il noto giornalista napoletano, Carlo Alvino, in un tweet:



"Per amore di verità non risultano visite mediche in programma domani e sembrerebbe non proprio imminente la possibile chiusura di Osimhen... anche se tutto va in questa direzione".