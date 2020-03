Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è messo a disposizione del dott. Ascierto per dare un sostegno economico in questo momento tanto difficile. Così è stato ed ha già agito, donando anche strumenti di cui hanno bisogno ora gli ospedali.



C'è stato chi lo ha criticato nei giorni scorsi ed il giornalista napoletano Carlo Alvino oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ci ha tenuto a prendere le sue parti:



"Ho sentito troppe cose false nei confronti di De Laurentiis negli ultimi giorni per quanto riguarda la mancata volontà da parte sua di fare beneficienza. Lui è l'unico imprenditore che ha donato 100mila euro per ristrutturare Città della Scienza dopo l'incendio. C'è bisogno di informarsi prima di parlare. De Laurentiis la beneficenza la fa, ma senza andare sotto ai riflettori. So bene quanto abbia fatto finora per il Cotugno e so anche che parla ogni giorno con De Luca per chiedergli come può aiutare".