Il Napoli è molto attivo per quanto riguarda il calciomercato. Oramai i nomi sono i soliti noti, con il centravanti che dovrà prendere il posto di Arek Milik più l'inserimento di uno o due esterni offensivi.



Su tutti ci sono Under, Boga e Osimhen, dei quali ha parlato il noto giornalista napoletano Carlo Alvino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riferito da Alvino il Sassuolo sta facendo resistenza per Boga e intanto il Napoli vira su Under, anche se l'acquisto di uno non escluderebbe l'altro. Inoltre lo stesso Alvino si dice molto sicuro sulla concretizzazione dell'affare Osimhen.