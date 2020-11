Oma Akatugba, giornalista nigeriano e amico di Victor Osimhen, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare in primis dell'infortunio che ha visto protagonista l'attaccante del Napoli ieri nella sfida della sua Nigeria contro Sierra Leone. Ecco le parole:



L'INFORTUNIO - "Victor sta bene ha avuto una dislocazione della spalla, un infortunio che non ha mai avuto nella sua carriera. Non c'è frattura ed al momento sta bene. Adesso sta affrontando un percorso di recupero con lo staff della Nigeria".



LA CRESCITA - "​Osimhen sta imparando a fare cose nuove rispetto al suo recente passato, nel Napoli è molto più coinvolto nella manovra e questo aiuta molto la sua crescita professionale"