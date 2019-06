Secondo Corriere dello Sport, prosegue la trattativa tra il Napoli ed il Boca Juniors per Almendra: "Si continua a trattare col club sudamericano al fine di trovare un accordo, provando ad evitare di sborsare per intero l’importo di quella clausola ammontante a 30 milioni di dollari (26,7 milioni di euro). Il Napoli si sarebbe attestato sui 15 (milioni di euro) e chissà che alla fine - dopo l’inevitabile tira e molla- non ci si possa ritrovare a metà strada. C’è però un presupposto non trascurabile in tutto ciò: il totale gradimento del ragazzo sulla destinazione"