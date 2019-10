Carlo Ancelotti farà turnover con la Spal, dopo le energie spese in Champions. Secondo La Repubblica: "Non a caso Re Carlo sta puntando forte sul turn over e lo riproporrà sicuramente pure contro la Spal, con Elmas, Milik e forse Llorente che si candidano per una maglia tra i titolari, al di là delle auspicate rotazioni nel reparto arretrato. Non è escluso un pit stop nemmeno per il portiere Meret: superlativo in Austria. Alle sue spalle c'è infatti Ospina, che si è sempre fatto trovare pronto in caso di necessità. Uno per tutti e tutti per uno: è il momento di dare continuità alla svolta azzurra. Senza fretta, certo, però nemmeno senza pausa".