Il Corriere dello Sport anticipa le possibili scelte di formazione di Ancelotti in vista del match tra Napoli e Zurigo di Europa League: "Tra oggi e domani Carletto comincerà a provare la formazione deputata a scendere in campo dal primo minuto con gli svizzeri. Con il Parma e la Juve alle porte, e in virtù del 3-1 dell'andata, sono attesi un bel po' di cambi: da Verdi a Mertens, passando per Diawara e probabilmente Luperto. Da verificare le condizioni di Ounas e Ghoulam. Possibile chance per Karnezis in porta"