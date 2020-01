Sofyan Amrabat, centrocampista del Verona, è cercato dal Napoli, che per primo si è mosso per il mediano di Juric. Come scrive la Gazzetta dello Sport, però, il classe '96 vuole aspettare anche le scelte dell'Inter, che lo segue da tempo. Temporeggiare col Napoli per aspettare e valutare l'offerta dei nerazzurri, questa è l'idea di Amrabat.