squadra di Eccellenza trentina.con tantissimi ragazzi schierati in campo da Rudi Garcia, che non poteva ancora contare sugli uomini migliori (foto: SSC Napoli - profilo twitter).. In gol dal penalty. Nella ripresa tutti ragazzi tra il 2002 e il 2005 in campo, con il solo Olivera come "over". A segno anche, quest'ultimo autore di una bellissima conclusione a giro sul palo lontano. Ultima rete, rocambolesca, di: dopo un tentativo dello stesso terzino, il pallone gli è rimpallato sul volto prima di finire in rete. Nel mezzo c'è la rete dell'Anaune Val di Non su calcio di rigore provocato dal classe 2004 Marchisano e realizzato da Biscaro.Il prossimo impegno del Napoli sarà lunedì alle 18:30 in amichevole contro la: 21' p.t. Politano (r) (N), 24' p.t. Vergara (N), 4' s.t. Cioffi (N), 6' s.t. Biscaro (r) (A), 13' s.t. Saco (N), 23' s.t. Iaccarino (N), 44' s.t. Olivera (N).: 24' p.t. Ambrosino (N), 4' s.t. Marchisano (N), 13' s.t. Russo (N).(4-3-3): Contini (1' s.t. Idasiak); Zanoli (1' s.t. Marchisano), Folorunsho (1' s.t. D'Avino), Juan Jesus (1' s.t. Obaretin), Mario Rui (1' s.t. Olivera); Vergara (1' s.t. Coli Saco), Demme (1' s.t. Iaccarino), Spavone (1' s.t. Russo); Politano (1' s.t. D'Agostino), Ambrosino (1' s.t. Cioffi), Zerbin (1' s.t. Marranzino). All. Garcia.