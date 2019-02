Al coro degli auguri per Cristiano, che oggi compie 34 anni, si è aggiunto anche Carlo, che con lui ha vinto la decima Champions League nella storia del Real Madrid. Il messaggio dell'attuale allenatore del Napoli per l'attaccante della Juventus è di quelli da ricordare, che va oltre l'attuale la rivalità in Serie A: "", ha scritto Ancelotti tramite Twitter. In allegato al messaggio proprio una foto dei due, insieme al Real: