La Gazzetta dello Sport svela il contenuto del discorso che Carlo Ancelotti ha tenuto ieri a pranzo, nel primo giorno di raduno del Napoli, spiegando ai calciatori di essere convinto di poter vincere qualcosa di importante: "Il Napoli è forte e consapevole di esserlo: ha ringiovanito e rimpinguato la rosa per renderla ancor più omogenea. Reina ha lasciato il posto a Meret e Rafael è stato sostituito da Karnezis mentre a centrocampo è arrivato il duttile Fabian Ruiz in luogo dI Jorginho e, davanti, si sono aggiunti Verdi e Inglese alla batteria delle punte. De Laurentiis (che raggiungerà la squadra in Trentino dopo aver partecipato oggi al funerale di Carlo Vanzina) ha rilanciato con Ancelotti in panchina e l’intenzione di ben figurare anche in Champions aumentando il minutaggio di quei calciatori poco impiegati (vedi Rog e Diawara)"