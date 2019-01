Tra campo e mercato, Carlo Ancelotti parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Milan. Ecco le parole dell'allenatore del Napoli:



SU ALLAN - "Allan ha avuto una settimana travagliata e si è allenato poco, non sarà tra i convocati per domani e preferiamo lasciarlo qui ad allenarsi. Ma fortunatamente rimane, per noi è un giocatore importante, lo è sempre stato e lo sarà ancora di più, tornerà in Coppa Italia".



SU ROG - "Non c'è invece Rog tra i convocati, ma lì il discorso è diverso. Lui ha preso un colpo ma la sua posizione è ancora incerta perché può andare via in prestito, ma alle condizioni del Napoli, non di altri".



ANCORA SU ALLAN - "Non è stato difficile trattenere Allan. Era tutto chiaro, non c'era la necessità del club di venderlo. Il Psg lo voleva, poi si passa alle condizioni ed alle richieste. La società ha accolto le esigenze del giocatore di trasferirsi se ci fossero state le condizioni, ma il giocatore ne è consapevole e non avremo problemi".



SU SAN SIRO - "Sono convinto che quanto accaduto il 26 dicembre non accadrà. Per domani ci sono due emozioni. C'è il piacere di tornare in uno stadio dove abbiamo vissuto tante emozioni; non vorrei mai giocare contro il Milan a livello affettivo, ma sarà una grande emozione contro uno dei giocatori chiave di quel periodo che è Gattuso".



SU HIGUAIN-PIATEK - "Cosa cambia da Higuain a Piatek? Arriva un giocatore motivato che ha grande voglia, spesso può andare bene ad entrambe le parti". SU HAMSIK - "Sta bene, è recuperato fisicamente e può essere utilizzato".



SU FORNALS - "Il club è attento al calcio internazionale e lui è uno dei tanti che seguiamo, non l'unico. Fa parte di una lista di giocatori giovani che seguiamo".



SU KOULIBALY - "Dargli la fascia di capitano domani? È una cosa a cui possiamo pensare, ma non vogliamo enfatizzare troppo. Per far fare a lui il capitano non so quanti devo metterne in panchina".



SU LOZANO - "Anche Lozano è un giocatore che fa parte di quella lista, come Fornals e altri. È un ottimo attaccante".



SU FABIAN RUIZ - "Fabian centrale? Ha interpretato il ruolo alla sua maniera, non sarà mai Pirlo o Hamsik ma sarà Fabian, un centrocampista moderno che può giocare in tutte le posizioni. Anche Verdi può fare tutti i ruoli in attacco, Insigne, Zielinski...".



SU INSIGNE - "Si è allenato bene, ha avuto un calo ma mi aspetto che faccia quella che sa fare. Da come lo vedo in allenamento, mi sembra motivato".