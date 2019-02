Nel Napoli si sta concludendo un ciclo e ne è già iniziato sotto traccia un altro, con il passaggio di testimone tra i vecchi e i nuovi protagonisti nel mezzo della stagione. Ancelotti sta smentendo il luogo comune di saper dare del tu solo ai campioni e ha accettato con entusiasmo la sfida che gli ha proposto De Laurentiis (contestato pure ieri dagli ultrà): costruire in casa i top player, anziché limitarsi a gestirli. Come si legge su La Repubblica, accanto a Insigne, Koulibaly e Allan, già rodati da Sarri, stanno così crescendo i potenziali big del futuro: da Meret a Zielinski, da Fabian al sempre più frizzante Ounas, che ieri a Parma si è fatto bastare pochi minuti per bissare la magia di giovedì scorso contro lo Zurigo.