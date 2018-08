Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a L'Equipe in cui ha raccontato i suoi primi mesi in azzurro.



Queste le sue parole: "Il Napoli ha pensato a me e io avevo voglia di tornare in Italia. Non ne ho fatto una questione economica. L’Inghilterra mi attirava, ma quando sono stato contattato dal Napoli mi sono detto che era giunto il tempo di tornare, l’ultima esperienza all’estero mi aveva provato. Non ho allenato nessuno dei calciatori che sono qui, sono curioso di conoscerli meglio e loro sono curiosi di vedere come io alleno. Ho visto che la loro fase difensiva è perfetta, non ho nulla da spiegare. In attacco, invece, vorrei cambiare delle cose, forse giocare un po’ più in verticale".