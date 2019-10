Secondo Il Mattino, Carlo Ancelotti è pronto a rivedere le sue idee sulle rotazioni: "Ancelotti non ama i discorsi motivazionali. Spera sempre che siano i giocatori a trovare, parlando tra di loro, gli stimoli per superare certi momenti. Non li farà neppure questa settimana. Ha perso le staffe contro il Brescia ma poi è tornato al solito leader calmo. La sua tentazione è quella di ridurre le rotazioni: è vero che ci sono degli intoccabili nella gare con le big (da Di Lorenzo a Koulibaly, da Callejon a Fabian, da Allan a Insigne) ed è anche vero che il turnover degli ultimi tempi ha un po' fatto girare la testa agli azzurri. Con l'Hellas Verona Ancelotti potrebbe frenare le sue rotazioni ossessive".