Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 3-1 contro il Wolfsburg nell'ultima amichevole internazionale precampionato. “Due sconfitte in tre amichevoli, c'è da preoccuparsi? Dobbiamo esserlo, perché la preoccupazione ci fa dare qualcosa in più. Abbiamo fatto una brutta partita. Tatticamente e tecnicamente abbiamo fatto meglio rispetto al Borussia, ma abbiamo difeso peggio. Facciamo fatica a pressare alto, in questo momento ci conviene abbassare la linea e stare compatti dietro. E' un processo da proseguire, ma un atteggiamento meno alto ci può dare più vantaggi. Miglior gioco e possesso, ma non profondo. Sicuramente difensivamente abbiamo sofferto molto di più rispetto al Dortmund.”



SCELTE - “Hamsik, Zielinski e Fabiàn Ruiz: mi immagino un Napoli completo, aggressivo. Voglio un centrocampo con qualità ecco perché abbiamo migliorato il possesso ma è peggiorata la difesa. Mi è piaciuto fino ad ora l'atteggiamento in campo e negli allenamenti. E' un gruppo serio. Le ultime partite non mi sono piaciute, potevamo fare meglio. Ci siamo su certe cose, su altre ancora dobbiamo provarle e riprovarle. Mertens largo a sinistra e Milik: la mia intenzione è far giocare Dries vicino a Milik. Così funzionano bene, ci possono dare una grossa mano in avanti.



SOGNO - “Cosa sogna Ancelotti? Si comincia per fare meglio ed in base alle proprie possibilità. Devo dare il mio contributo alla squadra. Hanno qualità. Sono contento che inizi il campionato, adesso si fa sul serio. Saremo pronti nonostante le sconfitte”.