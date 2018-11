La Gazzetta dello Sport ipotizza le probabili formazioni di Atalanta-Napoli. Gasperini, senza Toloi ed Ilicic, schiererà Mancini e Rigoni. Carlo Ancelotti farà alcuni cambi rispetto al match con la Stella Rossa. In difesa Maksimovic al posto dell'infortunato Albiol mentre a destra spazio a Malcuit. A centrocampo il volto nuovo sarà Zielinski con Callejon in panchina. In attacco la coppia Milik-Insigne.