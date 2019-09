In vista del match con il Cagliari, secondo il Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti è pronto a varare un nuovo Napoli: “Domani per la prima volta dovrebbe riposare Koulibaly: deciderà Manolas, che ieri ha fatto differenziato. Poi, Meret tra i pali e Di Lorenzo e Mario Rui esterni. Si ritroverà Callejon a destra, nel mezzo Allan: Fabian Ruiz ha giocato sempre, potrebbe essere Zielinski il punto di riferimento. Il ballottaggio esiste a sinistra: Insigne per il momento è in vantaggio su Younes. Il tandem Milik-Llorente ha appagato la curiosità tecnica di Ancelotti, ma Mertens ha guardato il Napoli dalla panchina per tutti i novanta minuti e Lozano è stato lanciato per un po’, stavolta dovrebbero vedersela un po’ da soli, come con la Sampdoria e con il Liverpool”