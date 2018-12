"Adesso pensiamo soltanto al Cagliari, a vincere", con poche e semplici parole Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha caricato la squadra in vista del fondamentale impegno di campionato contro il Cagliari, dopo l'incredibile eliminazione dalla Champions League per mano del Liverpool. Le sue parole, riportate da Repubblica, sono un chiaro segnale a tutta la rosa per non mollare anzitempo anche l'obiettivo scudetto, con la Juventus che ha 8 punti di vantaggio sui partenopei in classifica.