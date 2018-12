L'allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida sul campo del: "La reazione (dopo l'eliminazione in Champions, ndr) è stata molto positiva, fisicamente hanno recuperato in fretta, a livello emozionale c'è la consapevolezza che nonostante il ko niente è cambiato per le nostre ambizioni ed i progetti futuri. A livello societario pure c'è stata una gestione ottima e raramente capita che il club mantenga questo equilibrio e perciò abbiamo accantonato la delusione e guardiamo con ottimismo al futuro"."Io sarò giudicato dai risultati, come tutti, ed il Napoli ha fatto ottimi risultati. C'è la mancata qualificazione, ma le difficoltà erano tante come sapevamo e siamo stati competitivi con i club più importanti. Non c'è più la Champions, ma siamo in Europa, giocheremo una coppa meno importanti ma che è stata vinta da United e Atletico negli ultimi due anni. Saremo protagonisti, vogliamo esserlo in tutte le competizione. Questo girone di ferro mi ha dato la consapevolezza che lo saremo"."Tutte le giornate danno l'opportunità ad entrambe, il nostro obiettivo è questo, di accorciare, ma ha perso finora pochi punti e qualora dovesse perderli noi dovremo essere pronti"."No, e non importa neanche molto. Siamo competitivi con le più forti, poi starà a noi determinare il cammino. La consideriamo una competizione importante, come le altre due. Inizia a febbraio, ma a gennaio inizierà anche la Coppa Italia che è un altro obiettivo del club e nostro"."Non sono sorpreso, siamo arrivati ad un passo, a giocarcela all'ultimo minuto. Non è andata bene ma non dobbiamo guardare indietro. Non potevo chiedere di più a nessuno dei miei giocatori, hanno fatto di più delle loro possibilità"."L'unico indisponibile è Mario Rui, ha avuto una contrattura ma non s'è allenato oggi e quindi resterà a casa. Gli altri sono in buone condizioni, pure Meret che può giocare e sarà una scelta tecnica"."Sta bene, sono orientato a dargli un'opportunità perché la sua condizione psico-fisica è migliorata e domani potrebbe iniziare la partita"."Non so se hanno stretto un patto, ma è un gruppo unito, serio, professionale, poi la vita privata non mi interessa. Mi interessa la professionalità qui e non ho nessun rimprovero perché sono seri. Proprio dopo la cena c'è stato uno dei migliori allenamenti da quando sono qui"."Mi darebbe gusto una finale, poi col Chelsea aumenterebbe l'empatia della finale, ma sarebbe contento anche Sarri e facciamo in modo di arrivarci ad una finale del genere. Sarebbe bello anche per me sfidare il Chelsea, ma sarà dura, ci proveremo con tutte le energie"."Loro giocano bene secondo me, sono organizzati, giocano in verticale ed in profondità. Hanno un'anima forte, hanno recuperato incredibilmente l'ultima partita. Sarà una bella partita, entrambe giocano seppur in maniera diversa"."A breve termine sono legate ad essere competitivi in Italia e Europa. Lo saremo, poi non so se vinceremo ma vogliamo competere per vincere. Il futuro è roseo, è una squadra costruita, fatta, con tanti giovani che stiamo inserendo, da migliorare ulteriormente con piccoli accorgimenti. Non posso garantire che vinceremo quest'anno, ma sono certo che a breve riusciremo a vincere"."Sta bene, è sereno, in buona condizione. Non ci sono problemi"."A Callejon chiedo delle cose che puntualmente esegue, in entrambe le fasi. Per esperienza e qualità non ha bisogno di molte informazioni, già sa cosa fare. Forse non gli ho chiesto di fare gol (ride, ndr)"."Sì, siamo competitivi. Anche l'Inter ha avuto un girone difficile, Barcellona e Tottenham sono altre due squadre top in Europa, poi Juve e Roma possono fare un cammino, dipenderà dal sorteggio, e in Europa League possiamo fare strada"."Non lo so, ma quella non dipende dai falli, solitamente i falli sono legati ad un mal posizionamento. Noi come organizzazione stiamo facendo bene, poi la partita non ha dato quest'opportunità perché nel primo tempo abbiamo gestito bene, non c'era necessità, loro spingevano, ma non creavamo molto. Nella ripresa s'è aperto il campo, dovevamo fare gol e c'erano più spazi e meno contatti. L'unica critica forse è che non siamo riusciti a gestire, provando a finalizzare subito in modo diretto, potevamo fare un fraseggio migliore per attaccare la profondità. Piccoli dettagli"."I tifosi hanno capito quanto fatto dalla squadra, apprezzano, e sanno benissimo che possiamo essere competitivi"."Non li ha ancora, fisicamente li ha ma chi sta fuori un anno ha il problema che non è fisico. Ma sta diventando importante, sta recuperando totalmente per essere al 100%, poi in alcuni casi ci serve pure al 50%"."Era partito bene, poi è vero che ha avuto un calo, poi col Frosinone e negli allenamenti ha mostrato freschezza, lucidità, pure la mezz'ora a Liverpool è stata positiva"."Regalo di De Laurentiis per Natale? Un regalo calcistico... Verdi è tornato, dalla prossima verrà convocato".