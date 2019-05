Come si legge da La Gazzetta dello Sport: "Nel summit di giovedì a casa Ancelotti di Castagne si è parlato, anche perché la capacità di giocare indifferentemente esterno destro o sinistro, o addirittura in mediana, piace molto al tecnico e pure al presidente che ha fatto una battuta culinaria: «Le Castagne mi piacciono. Soprattutto quelle che a tavola sanno stare a destra e a sinistra...». E per la corsia mancina, dove Ancelotti riconferma Ghoulam ma non Mario Rui, c’è anche aperto un discorso con il Real Madrid per Theo Hernandez, franco-spagnolo di 22 anni, prestante fisicamente, che nell’ultima stagione ha giocato alla Real Sociedad. Insomma il Napoli che verrà deve andare sempre più veloce sulle corsie esterne. E insieme alla velocità dovrà migliorare tasso tecnico ed esperienza".