Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa da Dimaro. Un'occasione per fare il punto sul mercato, specie su Pépé, i cui agenti sono arrivati oggi in Val di Sole. "E'un attaccante esterno, ho incontrati i suoi agenti nel nostro albergo. Li ho salutati, come faccio con tutti gli altri agenti. Ne sono venuti tanti anche la scorsa settimana, è normale che ci siano incontri. Se gli agenti sono qui è perchè siamo interessati, è inevitabile nasconderlo. Ci sono trattative in corso, tutto può succedere".



SUL MERCATO - "Di Lorenzo, Manolas ed Elmas hanno migliorato la rosa. Se ci saranno opportunità sul mercato, le valuteremo. Non chiedetemi nomi, non li faccio".



SU JAMES - "Non sono nè ottimista nè pessimista, vediamo cosa succede. E' un giocatore che interessa alla società. Le trattative sono aperte: lui ci interessa, il Real vuole venderlo...'.



SU ICARDI AL POSTO DI MILIK - "No, nessun giocatore del Napoli è sul mercato. Nessuno!".