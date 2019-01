Il Napoli ribadisce ufficialmente la propria posizione sul tema dei cori razzisti. E lo fa tramite Carlo Ancelotti, che è tornato a parlare di quanto successo durante la sfida contro l'Inter e del comportamento che la sua squadra terrà in futuro: "Quello del razzismo sembra sia un problema del Napoli quando in realtà è un problema del calcio italiano​. Nell'eventualità di altri cori razzisti noi chiediamo solamente l'interruzione temporanea della partita. Non è un problema nostro, ma un grave problema sociale".



SULLA SQUADRA - "Koulibaly domani gioca, Allan non giocherà perché ha avuto un permesso per rimanere due giorni in più in Brasile. La squadra da un punto di vista fisico e mentale sta molto bene. Ci teniamo molto a questa competizione".



SUL MERCATO - "Non credo possa capitare qualcosa di grosso sul mercato. Probabilmente qualche giocatore potrebbe andare in prestito. Questa società è destinata a crescere nel futuro. Abbiamo acquistato tanti giovani talenti nel mercato estivo".



SU INSIGNE - "Lorenzo sicuramente ha margini di miglioramento. È tornato dalle vacanze molto motivato e domani giocherà".