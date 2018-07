Carlo Ancelotti sarà a Castel Volturno venerdì e lo accoglierà Aurelio De Laurentiis, come svela il Corriere dello Sport. I lavori nel centro tecnico del Napoli proseguono a ritmo serrato, c’è la volontà di chiudere tutto entro fine agosto, massimo inizi di settembre per garantire al nuovo tecnico un centro allenamenti enormemente migliorato per aspetto e funzionalità.