Quasi quattro anni dopo, ecco il ritorno di Carlo Ancelotti a Napoli. Il tecnico di Reggiolo non ha lasciato un ricordo indelebile tra i tifosi azzurri, i risultati non sono stati il massimo e il gioco non ha mai convinto fino in fondo. Ne sono successe di cose sotto la sua guida, anche quello storico ammutinamento. Dopo un anno e mezzo sulla panchina del Napoli e una qualificazione agli ottavi di Champions conquistata, in quel famoso 10 dicembre 2010 arrivò l'esonero, la nota ufficiale di De Laurentiis che ne annunciava la separazione.



RITORNO AL VESUVIO - L'esonero di Ancelotti fu comunicato all'allenatore in un incontro in tarda serata, in seguito ad un 4-0 rifilato al Genk in Champions League (ultima gara della fase a gironi). Una decisione già presa da De Laurentiis, che lo accolse al noto Hotel Vesuvio per avvisarlo della decisione presa. Ancelotti riparte proprio da lì, lui e il suo Real Madrid oggi in ritiro a Napoli nello stesso hotel, con la grande vista che offre il lungomare di Napoli. Nessun rancore, ma gli tornerà alla mente qualche ricordo mettendo piede nella struttura e anche al Maradona, sia oggi in occasione della rifinitura che domani per la partita. Sarà la solita notte magica di Champions, con un sapore ancor più particolare vista la presenza del grande ex di turno, Carlo Ancelotti. Curioso scoprire anche come sarà accolto dal pubblico del Maradona. È iniziata la grande attesa, domani ci sarà tanto da scoprire, dentro e fuori dal campo.