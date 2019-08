Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza dopo la sconfitta contro il Barcellona per 1-2: “La partita? Mi è piaciuto il fatto che la squadra abbia giocato con personalità, che sia stata capace di creare occasioni da gol.

Barcellona? Come sempre è una squadra che gioca la palla molto bene, ha un sacco di qualità. Al momento se non sei ben organizzato, puoi subirli. Il Barcellona è sempre una grande squadra.

Hirving Lozano? Non ne so nulla, ma sfortunatamente il mercato chiude a fine agosto perciò aspettiamo cosa succederà. James Rodriguez? Non ne voglio parlare in questo momento, è un argomento di cui si parla troppo. Se devo parlare di qualcosa che lo riguarda, lo chiedo direttamente a lui”