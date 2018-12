La Gazzetta dello Sport riporta l'ipotesi del Napoli per il match di domani contro il Frosinone. Rivoluzione vera per Ancelotti che rispetto all successo con l'Atalanta potrebbe cambiare nove calciatori. In porta c'è l'esordio stagionale per Meret. In difesa l'unico confermato sarà Albiol. Il reparto sarà completato da Malcuit, Hysaj e Luperto. Centrocampo tutto nuovo con Ounas, Rog, Diawara e Zielinski. In attacco la coppia Milik-Insigne.