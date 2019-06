James Rodriguez continua ad esser nel mirino del Napoli: "De Laurentiis si è lasciato “stregare” da Ancelotti e ha deciso di accontentarlo, di spingersi al di là della linea d'ombra. James Rodriguez non è certo un miraggio, è la spruzzata di creatività che Carlo Ancelotti volle a Monaco, in Baviera, da cui il colombiano è appena andato via, per rientrare al Real Madrid, con il quale il Napoli si è accomodato per discutere d’un trasferimento nel quale c’è da perdersi, ma ci si può ritrovare. I quarantadue milioni di euro, la cifra fissata per il riscatto che i tedeschi hanno deciso di risparmiare, rappresentano un’indicazione e poi c’è il contratto, sei milioni e mezzo di euro, che scadrà nel 2021 e sul quale, ovviamente, è possibile intervenire con il “classico” quinquennale".