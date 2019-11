Dopo il caos degli ultimi giorni, il Napoli torna in ritiro: domani la squadra partenopea si allenerà a Castel Volturno nel pomeriggio e resterà nel centro di allenamento fino a sabato, quando poi affronterà alle 20.45 il Genoa al San Paolo, secondo quanto riportato da Sky.



LA SCELTA DI ANCELOTTI - Un altro ritiro dunque: non come quello di lunedì, ma il ritiro classico dei giorni di vigilia, come se nulla fosse accaduto. La squadra resterà al centro tecnico per preparare la sfida di sabato sera, con il programma consueto: allenamento, cena, analisi in sala video. La società aveva demandato ad Ancelotti la scelta circa il ritiro, tramite un comunicato ufficiale: proprio l'allenatore azzurro ha deciso non cambiare i piani classici del pre-partita.