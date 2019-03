Secondo la Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti ha già deciso nove degli undici che metterà in campo domenica sera allo stadio San Paolo per Napoli-Juventus. Gli unici due ballottaggi sono tra Faouzi Ghoulam ed Elseid Hysaj e tra Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Il resto della squadra sarà composto da: Meret, Malcuit, Koulibaly, Maksimovic, Callejon, Allan, Fabian, Zielinski e Milik. Nella Juventus sarà regolarmente in campo Cristiano Ronaldo. Il portoghese sarà affiancato da Mario Mandzukic e Paulo Dybala. Dubbi per Allegri a centrocampo tra Emre Can e Bentancur ed in difesa tra De Sciglio e Cancelo.