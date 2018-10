La Repubblica svela alcuni retroscena su Arek Milik ed il suo momento in maglia azzurra: "Il problema Milik è emerso in maniera più evidente durante la sfida contro la Roma, in cui il Napoli ha avuto bisogno di tirare in porta per 26 volte ( record stagionale) per strappare in extremis il pareggio, grazie all’ingresso dalla panchina di Mertens. Si è sentita più che mai la mancanza di un uomo d’area, in grado di farsi bastare una sola chance per fare centro e cambiare la partita. Gli azzurri hanno infatti rischiato di pagare a caro prezzo la prima serata di black-out di Insigne, che finora è stato il trascinatore con i suoi gol, pur non essendo un bomber di ruolo. I piani estivi del Napoli erano altri, con l’investitura di Milik come principale terminale offensivo. Finora la scommessa non è stata vinta. Ma Ancelotti, che crede molto nelle qualità del suo attaccante, è convinto che il tempo sarà galantuomo: a cominciare dall’anticipo di venerdì al San Paolo con l’Empoli. Non trovano dunque conferma le prime voci di mercato, con i nomi di Cavani e di Rodrigo ( Valencia) tornati in circolazione. Il bomber polacco ha la fiducia di tutti".