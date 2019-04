La Gazzetta dello Sport spiega come Carlo Ancelotti nella serata di ieri abbia provato anche il 4-2-3-1, con i due mediani Zielinski e Fabian, mentre Callejon, Mertens e Insigne sulla trequarti e Milik avanti. Un modulo che ha visto tutti e tre gli attaccanti schierati in campo. E questo sarebbe quello che vorrebbe provare Ancelotti in vista dell'Arsenal.