L'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Salisburgo in Europa League: "La squadra è serena, concentrata e motivata. Si tratta di una partita molto importante e delicata, ma sappiamo quello che bisogna fare. Il passaggio del turno si gioca in 180 minuti, l'andata non sarà decisiva ma importante per indirizzare la qualificazione".



"Non credo che ci saranno problemi psicologici per la sconfitta con la Juventus. Dispiace per il risultato, ma la prestazione è stata molto confortante. Ci sono sconfitte che fanno meno male di certe vittorie, spero ci siano margini di miglioramento e che si raccolga quello che si produce".