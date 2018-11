In occasione del simposio che ha preceduto la cerimonia della Panchina d'oro, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha preso la parola: "Lavorare all’estero è difficile per la differenza linguistica, bisogna essere pronti perché l’aspetto umano/motivazionale, comunicare le proprie emozioni, è importantissimo tanto quanto quello tecnico. Noi siamo molto ascoltati quando parliamo di tattica, dall’estero dobbiamo però imparare l’educazione allo sport, purtroppo su questo aspetto siamo indietro. Secondo me sarebbe giusto fermare le partite".