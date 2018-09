Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa del momento di forma che sta vivendo Lorenzo Insigne: "Lui capocannoniere del campionato una mia vittoria? No, è in condizione ed è sereno. Gli piace quella posizione perché è più nel vivo del gioco, fa meno lavoro difensivo e quindi è più fresco e noi ne stiamo avendo beneficio. Il lavoro di tutti però è stato straordinario nella prima fase. Noi l'anti Juve? ​Speriamo di essere competitivi nel campionato, come nelle altre competizioni. Non ci interessa essere anti qualcuno, pensiamo a crescere. Poi vedremo, non è che manchi tanto per la sfida".