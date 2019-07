Carlo Ancelotti ha parlato a margine dell'amichevole vinta dal Napoli contro la Feralpisalò: ''Manolas? Buon per lui che abbia segnato subito. Era una partita di allenamento. Si sta definendo meglio la squadra dopo le vacanze, stiamo cercando di consolidare quello che avevamo l'anno scorso e provare un pressing più offensivo. Gaetano e Insigne? Sono andati bene, penso che Lorenzo possa giocare ovunque, deve essere volitivo e cercare l'uno contro uno. Gaetano era in una posizione nuova, ma penso possa fare benissimo il centrocampista. E' un ragazzo molto interessante e stiamo valutando se tenerlo con noi per tutta la stagione. Mercato? Ci pensa la società, abbiamo persone brave e competenti e sanno quello che ci serve''.