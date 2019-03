Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Juventus? Ha dato segnali importanti. L'Atletico non è una squadra abbordabile. Ronaldo? Non manca mai in queste partite. Ci sono grandi giocatori che sentono le grandi partite, lui si esalta. E' la differenza tra grandi giocatori e i campioni".



SU INSIGNE - "Sente tanta responsabilità, lo capisco. Si deve focalizzare su quello che può fare: sul gioco, sulle partite e su quello che può fare in campo".



SUPERCOPPA EUROPEA CON LA JUVENTUS - "Sarebbe un colpo per il calcio italiano. La Juventus ha fatto il suo, speriamo di arrivare anche noi ai quarti".



SUL SALISBURGO - "Il pericolo è fare calcoli e gestire la partita, come ha fatto l'Atletico. Dobbiamo giocare 90 minuti al meglio".



STUPITO DA... - "Ho ricevuto tante risposte positive dai miei. Meret e Fabian Ruiz stanno facendo bene, così come Allan. Callejon ha una continuità impressionante. Siamo meglio di quello che dice la classifica: ci sono 18 punti, ma a livello tecnico siamo più vicini alla Juve".



FAVORITE PER L'EUROPA LEAGUE - "Attenzione alle due squadre inglesi (Chelsea e Arsenal, ndr) e il Siviglia. Non dimentichiamo l'Inter, che ha un compito difficile, e speriamo di esserci anche noi. E' un'Europa League molto equilibrata con risultati imprevedibili, come dimostra la sconfitta dell'Arsenal sul campo del Rennes".