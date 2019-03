Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 4-2 contro l’Udinese: “E’ normale che ad un attaccante il gol manchi ma le prestazioni di Mertens sono state di ottimo livello. Questo sogna un allenatore: un attaccante che giochi per la squadra. L’Arsenal è un avversario molto forte ma questa sfida ci tiene stimolati perché tutti vorranno giocare questa sfida. Stimola i calciatori a far bene in campionato. Abbiamo altre tre partite prima dell’Arsenal e questo ci farà bene. Abbiamo alcuni calciatori da recuperare, la pausa serve e poi ci sono tre partite per assicurarsi al secondo posto. Poi, successivamente, testa all’Arsenal. Derby? Ho troppi amici nel Milan e mio fratello in panchina. Lui mi considera suo padre ma sono suo fratello. Ospina? Tutto bene, è cosciente e sta bene”.