Carlo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chievo:"I giocatori rientrati dalle nazionali stanno bene, purtroppo hanno avuto qualche problema Younes e Verdi, di poco conto per il primo, mentre ci vorrà un po' più tempo per Verdi., per il resto stanno tutti bene e sarà difficile trovare la formazione migliore. Diawara titolare? Questa è una possibilità, è tornato bene dalla nazionale e sta bene, noi siamo soddisfatti del suo rendimento anche se qualcuno si è lamentato dello scarso minutaggio"."Meret è rientrato a pieno ritmo con gli altri, sta facendo lavoro completo da questa settimana. Domani andrà in panchina perché è convocato, poi vedremo come utilizzarlo. È una situazione atipica anche per me, non ho mai avuto tre portieri di questo livello: la cosa mi conforta, ma la gestione non è così semplice"."Abbiamo una rosa competitiva e a breve avremo rientri importanti dagli infortuni, anche Ghoulam si sta allenando con gli altri e appena avrò l'opportunità lo metterò in campo, quindi avremo una squadra definita da qui a giugno. Non vogliamo vendere nessuno e non arriverà nessuno, saremo sereni fino a fine anno. Per il mercato faremo valutazioni a fine anno, per capire se bisogna intervenire in qualche punto della squadra.. Però insieme a Cavani ci sono anche Messi, Neymar, Mbappé, non significa che siano obiettivi del Napoli.".