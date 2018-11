La Gazzetta dello Sport anticipa le probabili formazioni di Napoli-Stella Rossa. Saranno cinque le novità rispetto al pari con il Chievo. In porta ritorna Ospina. In difesa Mario Rui con Hysaj che torna a destra. A centrocampo la rivoluzione con i rientri di Allan, Hamsik e Fabian. Confermato l'attacco composto da Mertens ed Insigne. Ancora panchina per Milik.