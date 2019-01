La Gazzetta dello Sport ha anticipato le probabili formazioni del match di questa sera tra Milan e Napoli, partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia. Tante novità per Carlo Ancelotti rispetto all'ultimo match pareggiato sabato proprio in casa dei rossoneri. In porta ci sarà Alex Meret. In difesa spazio a Nikola Maksimovic e Faouzi Ghoulam. A centrocampo si rivedono Allan e Marek Hamsik, fuori Fabian. In attacco Milik e Insigne. Gattuso lancia Piatek dal primo minuto.