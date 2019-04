Ecco le parole di Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, dopo la partita persa per 2-0 contro l'Arsenal nell'andata dei quarti di finale di Europa League:



"Siamo rimasti sorpresi. Dovevamo avere coraggio visto il pressing avversario, ma siamo stati preoccupati e impauriti. Difficilissimo rientrare in partita, ci siamo riusciti solo in parte. Nel secondo tempo abbiamo commesso meno errori e creato un paio di opportunità offensive, segnare ci avrebbe reso meno difficile la rimonta per il ritorno. Ma saremo in casa giovedì prossimo, dove avremo il supporto dei tifosi che sarà molto importante come sempre. L'Arsenal sembrava impenetrabile nel primo tempo, ma dopo aver preso le misure nella ripresa siamo riusciti a creare pericoli. Al ritorno servirà intensità ma senza frenesia, ribaltiamola con lucidità. Difficile, ma non impossibile.



Loro hanno pressato molto e noi siamo stati troppo imprecisi nella costruzione da dietro, e abbiamo commesso tanti errori sorprendenti. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo, dove abbiamo fatto bene pur avendo concesso qualche contropiede. Dobbiamo toglierci di dosso il timore mostrato nel primo tempo. Le chance da giocarci le abbiamo ancora. L'Arsenal non è impenetrabile e in trasferta ha sempre preso gol. Manteniamo fiducia e ottimismo. L'idea era quella di attaccarli velocemente come nella ripresa. Non avevamo pensato a un attacco diretto dai difensori, e abbiamo tentato nel primo tempo soprattutto il fraseggio attraverso i centrocampisti, ma non è andata bene. Non è una questione di singoli, ma di forza collettiva da mettere in campo."