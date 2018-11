Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport: "Ancelotti ha cambiato ruolo ad Hamsik trasformandolo in centrale anche perché, pur con le dosi massicce di rotazione, non ha estrema fiducia in Diawara come regista, visto che lo ha schierato da titolare solo 4 volte su 16, mai in Champions e sempre in partite di secondo piano. Mettendo Hamsik al centro, ha perso una risorsa come interno/esterno"