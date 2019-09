Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato al termine della partita vinta contro il Lecce per 4-1 dagli azzurri ai microfoni di Sky Sport: "Nella prima parte siamo stati un po' leziosi, ma per il resto la prestazione è stata buona per tutti i 90 minuti".



SU LLORENTE - "Si è presentato molto bene, ha giocato con Milik e mi è piaciuto anche lui per come si sono posizionati. Il primo gol nasce da un tiro di Milik. Davanti abbiamo tanta varietà".



DIFFICILE DOPO LIVERPOOL? - "Era una partita trappola dopo Liverpool, ma i tanti cambi ci hanno aiutato. Prima c'è sempre preoccupazione, per il fatto di cambiare giocatori e altre cose. Chi ha giocato col Liverpool va in panchina e qualcuno può pensare male, invece dal punto di vista mentale la squadra è stata ottima, ha gestito la partita e l'ha portata a casa in sicurezza".



SUL TANDEM MILIK-LLORENTE - "Milik ha preso la posizione di centrodestra, Insigne centrosinistra e Llorente centravanti. Milik lì si trova bene perché ha possibilità di ricevere e calciare da fuori. E' abituato perché tante partite le ha fatte con Lewandowski. Mi sono piaciuti entrambi. In fase difensiva hanno lavorato il giusto, in fase d'attacco sono stati entrambi importanti".



SUL CENTROCAMPO - "Allan è uno dei pochi centrocampisti che non può giocare sull'esterno, come ha fatto Fabian o altre volte Zielinski. Abbiamo loro due ed Elmas che possono giocare in tutti i ruoli. E dietro c'è Gaetano che sta crescendo".



SU ALLAN - "Giocherà spesso in Champions per le sue caratteristiche? Non lo so. Allan è un giocatore importante. Ha giocato col Liverpool perché mette sostanza e ne avevamo bisogno".



SU INTER E JUVE - "A occhio la Juve è ancora da definire. Conoscendo Sarri e le sue squadre, credo sia in via di definizione. L'Inter ha già le sue certezze, la Juventus le troverà nelle prossime partite".