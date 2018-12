Secondo Il Mattino, Carlo Ancelotti ha tenuto a rapporto la squadra in vista del match contro il Frosinone: "Una piccola è riuscita a strappare il pareggio al San Paolo, un rischio che si ripropone contro il Frosinone: la formazione di Longo avrà lo stesso tipo di atteggiamento e gli azzurri dovranno affrontare la partita subito al massimo dell’intensità per evitare brutte sorprese. Ancelotti in questi giorni è stato chiaro e lo fu già subito dopo il passo falso contro il Chievo Verona, nel match giocato di pomeriggio a Fuorigrotta. Niente cali di tensione e partita da affrontare con la massima concentrazione. Vietato pensare già al Liverpool e al prossimo impegno di Champions League, decisivo per tutta la stagione degli azzurri"