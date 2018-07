Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Gozzano nella prima uscita stagionale: "Mi è piaciuto il fatto che abbiamo pressato bene in avanti, ma questa è una squadra che già lo sa fare molto bene. Ci stiamo allenando e cercando di migliorare alcune cose, piano piano regoleremo quello che è l’aspetto tattico, c’è il fatto che questa è una squadra che sa già tante cose".



SU HAMSIK - "Ha tutto per far bene come regista, ha intelligenza e visione di gioco, qualità e passaggio, su questo non ho nessun dubbio. Stare vicino a lui aiuterà anche Diawara a migliorare. Già gestisce bene il pallone, già sa verticalizzare, va bene cosi".



SU FABIAN RUIZ - "Da mezzala destra può fare il gol che ha fatto perché si accentra, da mezzala sinistra può aiutare la qualità del gioco, voglio abituarlo a giocare anche a sinistra".



SU INSIGNE - "Deve giocare dove meglio si sente, può giocare esterno e qualche volta dentro. Sa giocare bene per fuori ma anche per dentro, non devo insegnare niente a lui".



SU UN NUOVO ATTACCANTE - "Non sono affari vostri (sorride, ndr)".



SU SARRI - "Cosa ho apprezzato del suo Napoli? Le caratteristiche ci devo mettere un po’ per elencarle tutto, il gioco, la compattezza, la qualità del gioco e l’organizzazione difensiva. Cosa si vedrà di più? Ora ci penso a come migliorare (sorride ancora, ndr). Chelsea? l’esperienza mia la ricordo ed è stata bellissima, me lo auguro anche per lui. Gli faccio gli auguri!".