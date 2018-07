La Gazzetta dello Sport scrive di Carlo Ancelotti: "Sbarcherà stamattina per la prima volta a Napoli da nuovo allenatore azzurro. Potrebbe dirigersi a Castel Volturno, ma il programma resta da definire. Ancelotti in ogni caso vedrà De Laurentiis e i due faranno il punto sul mercato, sui calciatori che debbono rientrare dal Mondiale e sulle amichevoli internazionali di agosto visto che appunto a Castel Volturno sarà tutto a posto poco prima dell’inizio del campionato e anche al San Paolo ci sono tante migliorie da apportare, ragion per cui la squadra non verrà presentata a Fuorigrotta come da tradizione. Carletto fin qui ha ricevuto solo dei video, di Castel Volturno e Dimaro, dal figlio Davide, suo vice, e dal genero Mino Fulco, nutrizionista del suo staff. La casa gliel’ha trovata la figlia Katia, primo «sponsor» dell’approdo del papà a Napoli. Ancelotti abiterà a Parco Materazzo, in zona Vomero, dove hanno vissuto anche Cavani e Higuain"